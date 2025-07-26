Malatya'da Fiat Tofaş otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı

Malatya'da Fiat Tofaş otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü yaralandı
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Fiat Tofaş otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç ikiye bölündü ve sürücü yaralandı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan Fiat Tofaş otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada ikiye bölünen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Arapgir Aşağı Çörenge Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Caddesi'nde seyir halinde olan 44 AHT 135 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı, araç ise ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralının hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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