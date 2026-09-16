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Malatya’da FETÖ firarisi yakalandı

Malatya’da FETÖ firarisi yakalandı
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Malatya’da FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. yakalandı. M.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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