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Malatya'da Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Malatya'da Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı
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Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Mert Umut Ulutaş'a çarpan sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı ancak yakalanarak tutuklandı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan otomobilin sürücüsü yakalandı. Sürücü işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Malatya'da dün 21.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Umut Ulutaş'a (23) Ü.T. idaresindeki servis minibüsü çarptı. Kaza sonrası genç metrelerce savrulurken araç sürücüsü ise durmayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının gözyaşları ile anlattığı kazada talihsiz gençten geriye ayakkabısı kalırken ekipler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan araç sürücüsü Ü.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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