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Malatya'da yaralanan vatandaş hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Malatya'da yaralanan vatandaş hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi
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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde evinde düşerek ağır yaralanan ve aşırı kan kaybı yaşayan M.A., hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde evinde düşerek yaralanan ve aşırı kan kaybı yaşayan bir vatandaş hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesi Akkent Mahallesi sakinlerinden M.A ikamet ettiği evde düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından yakınları, Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Conger'i arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Doğanyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelerde aşırı kan kaybı yaşadığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirlenen M.A. için Sağlık Bakanlığı'na bağlı hava ambulansı talep edildi.

Doğanyol'dan helikopter ambulansla alınan M.A. Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Acil serviste müdahalesi sürdürülen hastanın ameliyata alınacağı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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