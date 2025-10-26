Malatya'da Evde Yangın Paniği: Maddi Hasar Meydana Geldi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 11.00 sıralarında Akçadağ ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Darende Caddesi'nde bulunan M.T.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA