Malatya'da ev yangını maddi hasara neden oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Vedat Yılmaz sokak bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmağı yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatıldı. - MALATYA