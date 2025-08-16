Malatya'da Ev Çatısında Yangın

Malatya'da Ev Çatısında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanşehir ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaralanma olmadı ancak evde maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir - Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek çevredeki yapılara sıçramadan yangını söndürdü.

Yangında yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

Ünlü oyuncudan olay sözler: Genç erkeklerin kanını içiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa

YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.