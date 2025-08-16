Malatya'da Ev Çatısında Yangın

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir - Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahale ederek çevredeki yapılara sıçramadan yangını söndürdü.

Yangında yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA