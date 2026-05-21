Eski mahalle muhtarı traktörün altında ölü bulundu

Malatya'nın Kale ilçesinde eski mahalle muhtarı Yaşar Ceylan, bahçede traktörün altında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kale ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sarıot Mahallesi'nin eski muhtarı olan 71 yaşındaki Yaşar Ceylan'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu komşularına bildirdi. Ceylan'ın evine giden komşuları, yaşlı adamı bahçede traktörün altında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşar Ceylan'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
