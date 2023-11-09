Malatya'da Eşi Tarafından Vurulan Kadın Toprağa Verildi

Malatya'da eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen 11 çocuk annesi Aytan Nazin toprağa verildi. Abdürrahim Nazin ise tutuklandı.

MALATYA'da eşi Abdürrahim Nazin (53) tarafından tüfekle vurularak öldürülen 11 çocuk annesi Aytan Nazin (51) toprağa verildi. Abdürrahim Nazin ise tutuklandı.

İskender Mahallesi'nde dün Abdürrahim Nazin ile eşi Aytan Nazin arasında, yaşadıkları 3 katlı apartmanın zemin katında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce Abdürrahim Nazin, evde bulunan tüfeği alıp, eşine ateş etti. Vücuduna saçmaların isabet ettiği Aytan Nazin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazin, kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Aytan Nazin'in cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Oğleyin kılınan cenaze namazının ardından Nazin'in cenazesi, toprağa verildi.

Olayın ardından suç aleti tüfekle birlikte yakalanan Abdürrahim Nazin ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.