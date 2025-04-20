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Malatya'da Erkenek Tüneli'nde Kömür Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Malatya'da Erkenek Tüneli'nde Kömür Yüklü Tırda Yangın Çıktı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde kömür yüklü bir tırda çıkan yangın, tüneli yaklaşık 2 saat trafiğe kapattı. Yangın, yoğun duman nedeniyle müdahale güçlüğü ile söndürüldü ve olayda bir sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Erkenek Tüneli'nde kömür yüklü tırda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılan tünel, yeniden ulaşıma açıldı.

Olay 19.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Erkenek Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel içerisinde seyir halinde olan kömür yüklü bir tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı motor kısmında alev aldı. Çıkan yangında tüneli duman kaplarken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük yaşadığı yangın, uzun uğraşlar sonrası söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen başka bir aracın sürücüsü Salih Ç., Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Seddar Yavuz'un bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğu olayda yaklaşık 3 süren çalışmaların ardından tünel çift yönlü trafiğe açıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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