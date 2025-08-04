Malatya'da Elektrik Trafo Yangını Paniğe Neden Oldu

Malatya'da bir elektrik trafosunda çıkan duman ve ardından başlayan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Olay, 14.00 sıralarında kent merkezi İnönü Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarındaki trafodan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dumanlar sonrası alev alan trafoya müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangın söndürülürken, trafoda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA