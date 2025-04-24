İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

Malatya'da Dürümcü ile İnşaat İşçileri Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Malatya'da Dürümcü ile İnşaat İşçileri Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir dürümcü çalışanı ile inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Malatya'da bir dürümcü çalışanı ile inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Bahar Caddesi üzerinde bulunan bir dürümcüye yemek için giden inşaat işçileri ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir işçi aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler olayın zanlısının tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.