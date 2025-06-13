Malatya'da Drift Atan Sürücüye 50 Bin TL Ceza

Malatya'da Drift Atan Sürücüye 50 Bin TL Ceza
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Malatya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde drift atan sürücü, polis müdahalesi sonucu 50 bin TL para cezası ile karşılaştı ve ehliyeti 2 ay süre ile alındı.

Malatya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) içerisinde dirft atan sürücünün aracı bağlanırken, ehliyetine el konulup 50 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, akşam saatlerinde Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asker uğurlaması için terminal bölgesine gelen Fiat Tofaş marka aracın sürücüsü, araçla alanda drift atmaya başladı. Sürücü, görevli polis memurunun uyarılarına rağmen drift yapmayı sürdürerek, polis memuruna mukavemette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve ilgili diğer maddeler kapsamında toplamda 50 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, araç ise bağlanarak otoparka çekildi.

Olay sonrası konuşan sürücünün, "2'ye taktım, kökleyip başladım dönmeye" şeklindeki ifadesi ise dikkat çekti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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