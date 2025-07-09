Malatya'da Doğalgaz Borusu Patladı, Panik Yaşandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte çevrede büyük panik yaşandı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kazı çalışması yapan iş makinesi, yer altındaki doğalgaz borusuna zarar verdi. Gaz akışı ile birlikte çevrede büyük panik yaşandı. Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak gelişmeleri endişeyle takip etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edilirken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler gaz akışını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kesmeyi başardı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA