Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada - Haberler

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Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü.

Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada

MALATYA Malatya'da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Büyük paniğe neden olan patlama anı ise kameralara yansıdı.

Olay, 09.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belediye ekiplerinin Aras sokak içerisinde yaptığı altyapı çalışması sırasında kepçenin doğalgaz boru hattına çarpması sonucu boruda kaçak meydana geldi. Boruda şiddetli bir şekilde gaz püskürdüğünü gören çevredekiler büyük panik yaşarken o anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokağın boşaltılarak çevre güvenliğinin aldığı olayda, daha sonra doğalgaz akışı kesilerek borunun onarımı için çalışma başlatıldı. Bölge esnafın büyük panik yaşadığı olay sorası polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada

Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada

Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada

Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada

Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada

Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada

Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada

Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada

Malatya'da doğalgaz borusu patladı facianın eşiğinden dönüldü... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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