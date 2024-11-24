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Malatya'da Derin Su Kuyusuna Düşen Köpek Kurtarıldı

Malatya'da Derin Su Kuyusuna Düşen Köpek Kurtarıldı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde su kuyusuna düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği kurtarıp yiyecek verdi.

Malatya'da 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Fırıncılar Mahallesi'nde su kuyusuna düşen sokak köpeğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yaklaşık 1r saat süren çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından köpeğe daha sonra yiyecek verilirken, üzeri açık kuyunun kapatılması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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