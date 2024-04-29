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Malatya'da Depremzedelerin İş Merkezinde Hırsızlık Olayı

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Malatya'da, depremzede esnaflar için yapılan geçici iş merkezinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, depremzede esnaflar için yapılan geçici iş merkezinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya, kent merkezi İnönü caddesi üzerinde bulunan geçici iş merkezinde yaklaşık 180 bin TL'lik malzeme çalınması sonrasında çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kimliği belirlenen D.H.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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