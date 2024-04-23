Malatya'da depremlerde hasar alan evde yangın çıktı

Malatya'da depremlerde hasar alan 2 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın çevreye sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, sabaha karşı Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan ve depremlerde hasar alan 2 katlı müstakil bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA