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Malatya'da Depoda Yangın: Tonlarca Odun Yandı

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir depoda meydana gelen yangında 3 ton odun yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde depoda çıkan yangında tonlarca odun yandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Araguvan ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A.'ya ait içerisinde 3 ton odunun bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında odunlar ile birlikte çeşitli malzemeler de yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Arguvan malatya

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