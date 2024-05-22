Malatya'da DEAŞ üyesi 2 terörist yakalandı

Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışma ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan haklarında 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Battalgazi ilçesindeki evlerinde yakalanarak gözaltına alınan 2 DEAŞ'lı sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. - MALATYA