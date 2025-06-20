Malatya'da Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı

Malatya'da Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı
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Battalgazi ilçesinde uyku sersemliği nedeniyle pencerenin açık bırakılması sonucu 12 metre yükseklikten düşen çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen E.N.A. için inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir çocuk uykusunda camdan düşerek ağır yaralandı.

Olay, gece 02.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, E.N.A. gece saatlerinde uyku sersemi haldeyken evinin açık penceresinden dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen E.N.A. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

E.N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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