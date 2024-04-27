Malatya'da cip kaza yaptı: 4 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan cip yol kenarına savruldu. Kazada savrulan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen A.İ. (63) idaresindeki 65 BG 622 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan B.İ. (66), H.İ. (55), N.B. (43), S.D. (53) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA