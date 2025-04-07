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Malatya'da cip ile çarpışan otomobil ters döndü: 2 yaralı

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Malatya'da cip ile çarpışan otomobilin ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da cip ile çarpışan otomobil ters döndü: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da cip ile çarpışan otomobilin ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu hava lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 44 AFR 539 plakalı Seat marka cip ile C.Ö. yönetimindeki 44 AHC 988 plakalı Fiat marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Otomobilin ters döndüğü kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da cip ile çarpışan otomobil ters döndü: 2 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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