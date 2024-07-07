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Malatya'da Cinnet Getiren Şahıs Ailesini Silahla Vurdu

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde cinnet getiren 61 yaşındaki şahıs eşini, kızı ve torununu silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde cinnet getiren 61 yaşındaki şahıs eşini, kızı ve torununu silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

Olay, 02.30 sıralarında Arguvan'ın Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki İ.B. aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu uykuda olan eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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