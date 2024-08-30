Üye Girişi
Haberler

Malatya'da çimento mikseri devrildi, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bir çimento mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bir çimento mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Kuluncak ilçesinin Karabük Mahallesinde Darende-Kuluncak yolu üzerinde meydana geldi. Yüksel A. yönetimindeki 44 AFZ 915 plakalı çimento mikseri iş makinesi kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken araçta sıkışan sürücü ve yanında bulunan Musa A. itfaiyenin çalışması ile çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuluncak 3-sayfa malatya İtfaiye trafik Malatya İtfaiye Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

30 Ağustos kutlamalarında pankart krizi! CHP'liler hemen müdahale edip indirdi

 Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var

Sorumlular için hesap vakti! Ölümlü metrobüs kazasında 6 yeni gözaltı var
Oğlu tarafından dolandırıcılığını caddeye astığı pankartla duyurdu

Oğlu tarafından dolandırıcılığını caddeye astığı pankartla duyurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Elfsborg maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Malmö maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa LigiMalmö maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Dynamo Kyiv maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Dynamo Kyiv maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi PAOK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Ajax maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Ajax maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Ajax maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Tottenham maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title