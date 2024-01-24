Malatya'da Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği Operasyonu: Çok Sayıda Dijital Ürün Ele Geçirildi

Malatya'da, "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele" kapsamında yapılan operasyonda çok sayıda dijital ürünler ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele" kapsamında bir zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

Sosyal medya platformları üzerinden oluşturulan grup üzerinde çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunarak kazanç sağladığı tespit edilen Ş.Z.S. Arapgir ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada 6 adet çeşitli markalarda akıllı cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet bilgisayar kasası, 3 adet taşınabilir hard-disk, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet flash bellek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı olduğu değerlendirilen tabanca, 149 adet CD ile dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlının ele geçirilen materyaller birlikte soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevki edildiği bildirildi. - MALATYA