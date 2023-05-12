Malatya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Malatya'da sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu.

Malatya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

MALATYA - Malatya'da sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oldu. Yer yer doluya dönen sağanak Arapgir ile Akçadağ ilçesinde meyve bahçelerine zarar verdi.

Malatya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yer yer doluya döndü. Kırsal bölgelerde etkili olan dolu yağışı Arapgir ile Akçadağ ilçelerinde meyve bahçelerine de zarar verdi. Kısa bir süre etkili olan dolu yağışı sonrası Akçadağ'da kayısı ağaçlarındaki çok sayıda meyve yere döküldü. Aralıklarla devam eden sağanak yağışların kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.