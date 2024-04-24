Malatya'da Çalınan İş Makinesi Dron Yardımıyla Bulundu

Malatya'da polis ekipleri, çalınan iş makinesini dron yardımı ile saklandığı arazide kısa sürede buldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şahsa ait bir milyon 400 bin TL'lik iş makinesinin çalınmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çalıntı iş makinesinin bahçelik bir alanda gizlendiğinin tespit edilmesinin ardından İHA Büro Amirliğinde dron ile yaklaşık 1 saatlik arama-tarama sonucu iş makinesinin sağlandığı yer tespit edildi.

Ekipler, çalıntı iş makinesini sağlandığı yerde ele geçirirken, olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA