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Malatya'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti

Malatya'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti
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Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi R.K. tarafından göğsünden vurulan Nuran Karayiğit (37) hayatını kaybetti. Olay, avukat görüşmesi sonrası araç içerisinde yaşanan tartışma sırasında meydana geldi. R.K., vurduğu eşini hastaneye götürdü fakat kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından otomobil içerisinde göğsünden vurulan 37 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

13.15 sıralarında kent merkezinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen R.K. ile eşi Nuran Karayiğit (37) arasında avukat görüşmesi sonrasında tartışma çıktı. Araç içerisinde devam eden tartışma sonrası R.K. tabanca ile eşine bir el ateş açtı. Açılan ateş sonucu göğüs bölgesine kurşun isabet eden kadın yaralandı. Yaralı eşini Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren R.K. burada polis ekiplerine teslim oldu. Araçta inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet silah bulurken, genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nuran Karayiğit'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken kızının yüzünü son bir kez görmek isteyen baba M.K.'nın feryadı yürekleri dağladı.

Eşini öldüren R.K.'nın polis merkezinde, olayla ilgili başlatılan incelemesi devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika malatya 3-sayfa Hukuk Olay Suç

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