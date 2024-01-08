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Boş arazide molozların arasında kopmuş insan ayağı bulundu

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Malatya'da boş bir arazide vatandaşlar, molozların arasında kopmuş insan ayağı buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde boş arazide kopmuş insan ayağı bulundu. Olay, 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu

MOLOZLAR ARASINDA İNSAN AYAĞI GÖRDÜLER

İddiaya göre, Yeşilçam Caddesi üzerinde boş bir arazide molozlar arasında kopmuş insan ayağı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kopuk ayak adli tıp kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Malatya Olay Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

arsen lupen:

İnsan canının en kıymetsiz olduğu ülkedeyiz

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