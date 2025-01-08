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Malatya'da Bir Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

Malatya'da Bir Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi
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Battalgazi ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Bayram Keskin, kaldığı çadırda eşi tarafından ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülüyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 53 yaşındaki bir kişi, kaldığı çadırda eşi tarafından ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Karabulut Sokak'ta bulunan boş bir arazi üzerine kurduğu çadırda yaşayan 53 yaşındaki Bayram Keskin'i saat 15.15 sıralarında çadırda hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette gören eşi L.K., durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Bayram Keskin'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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