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Malatya'da bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan olayda, tartışma sonucu bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, müşteki A.K. ile şüpheli M.S. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine M.S., A.K.'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri şüpheli M.S.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Battalgazi malatya 3-sayfa Güncel

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