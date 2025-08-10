Malatya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, Çok Sayıda Gözaltı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, Çok Sayıda Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 4 kişi yaralandı. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Malatya'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alınana döndü. 4 kişinin yaralandığı olayda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Onbin Konutlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.'ya ait evde kiracı olarak oturan S.Ş. ile ev sahibi arasında evin boşaltılması konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada kiracı S.Ş. ve beraberindeki E.E., S.Ş., K.Ş., F.G., N.Ş., Ö.Ş. ve Y.Ş.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan ev sahibi S.A. ile F.A., A.A. ve K.A. çeşitli yerlerinden yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri UMKE ekipleri tarafından yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olaya karışan şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Gözler Erdoğan'ın liderlik edeceği bu zirvede! Masada 4 başlık var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.