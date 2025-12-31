Kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da üç kadın arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Sena Nur Doğan hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde Sena Nur Doğan (19), I.D. ve B.E. adlı kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Sena Nur Doğan ve I.D. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sena Nur Doğan (19) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın şüphelisi B.E. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA