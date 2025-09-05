Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.15 sıralarında Pütürge ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. ile Murat Mengitemur (42) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E., Murat Mengitemur'u bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Mengitemur, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Murat Mengitemur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi M.E., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA