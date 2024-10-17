Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Malatya'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışma sonrasında bıçaklama olayı meydana geldi. M.K. isimli şahıs ağır yaralanırken, saldırgan T.Ö. olay yerinden kaçtı fakat daha sonra yakalandı.

Malatya'da tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü T.Ö. hastane caddesi üzerinde karşılaştığı otomobil sürücüsü M.K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, T.Ö. tarafından bıçaklanan M.K. yaralanırken, zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aletini bölgeye yakın bir noktada buldu.

Olayın zanlısı T.Ö.'nün bir süre sonra yakalandığı olayda hastanede tedavi altına alınan M.K.'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Battalgazi Otomobil Olaylar malatya 3-sayfa Yaşam

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail-İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım

Hakan Fidan uyardı: 2 ülke arasında savaş çıkma ihtimali oldukça yüksek

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran Cumhuriyet Başsavcısı'na inceleme başlatıldı

Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran başsavcı için harekete geçildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak? Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi! 17-18 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? (İSMAİLAĞA) Abdullah Ustaosmanoğlu hasta mıydı, hastalığı neydi? Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı? Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne? Fatmanur Elibol kimdir? Burdur'da kaybolan Fatmanur Elibol kaç yaşında, nereli? Galatasaray Roma maçı CANLI izle! (KADIN FUTBOL) Galatasaray Roma kadın futbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.