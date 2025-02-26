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Malatya'da beton santralinde erkek cesedi bulundu

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir beton santralinde, yerde hareketsiz halde bulunan 57 yaşındaki Yavuz A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir beton santralinde erkek cesedi bulundu. Olay, 07.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binası arka tarafından bulunan beton santrali inşaat sahasında yerde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SANTRALDE BEKÇİ OLARAK GÖREV YAPIYORDU

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde şahsın 57 yaşındaki Yavuz A. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Santralde bekçi olarak görev yaptığı belirtilen şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Malatya'da beton santralinde erkek cesedi bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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