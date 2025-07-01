Malatya'da Beton Mikser ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Malatya'da Beton Mikser ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, beton mikserin motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde beton mikser ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.40 sıralarında Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. T. G.'nin kullandığı 44 AHH 071 plakalı beton mikser aracı, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne doğru seyir halindeyken sağ şeritten dönüş yapmak istedi. Bu sırada aynı yönde emniyet şeridinden ilerleyen Y. Ö.'nün kullandığı 33 ECU 26 plakalı motosiklet, mikserin sağ yan kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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