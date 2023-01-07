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Malatya'da baston görünümlü silah ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da baston görünümlü silah ele geçirildi

Malatya'da polis baston görünümlü bir silahla birlikte üç av tüfeği ele geçirdi.

Malatya'da polis baston görünümlü bir silahla birlikte üç av tüfeği ele geçirdi.

Kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadelesini sürdüren Malatya polisi Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramalarda baston görünümlü bir silahla birlikte üç av tüfeği ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şahsa 6136 SKM çevresinden işlem yapıldı. Ekipler tarafından yapılan diğer iki ayrı çalışmada ise 2 bin 561 adet cinsel içerikli ürün ile 126 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili üç şahsa 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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