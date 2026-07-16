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Bariyerlere çarpan otomobil alev almıştı: Ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpan otomobil alev almıştı: Ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
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Malatya'da bariyerlere çarparak alev alan otomobilde baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Malatya'da bariyerlere çarpan otomobilin alev aldığı kazada ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 14 Temmuz Salı günü Kuzey Çevre Yolu'nun Akçadağ ilçesi Yağmurlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Ergin (61) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan otomobil kısa sürede alev aldı. Araçta çıkan yangın ise yol kenarındaki kayısı bahçesine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Abdulkadir Ergin'in (29) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Mehmet Ali Ergin ise ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mehmet Ali Ergin de yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazelerinin Akçadağ ilçesindeki Budalababa Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla toprağa verildiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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