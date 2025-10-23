Malatya'da Balkondan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Malatya'da üç katlı bir apartmanın balkonundan düşen genç kız ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Doğan Yaman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşadığı üç katlı apartmanın son katındaki evinde bulunan 20'li yaşlardaki K.C.Z. henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. Çevredeki esnaf, çığlık seslerinin ardından genç kızı apartman girişinde yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan K.C.Z. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA