Malatya'da Bahçede Yangın Çıktı

Malatya'da Bahçede Yangın Çıktı
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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bahçelik bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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