Malatya'da Bahçe Yangınları Kontrol Altına Alındı

Malatya'da iki farklı noktada çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Banazı ile Yeşilkonak Caddesi civarında ve Akçadağ ilçesi Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, her iki bölgede de henüz bilinmeyen bir nedenle bahçe yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınlara kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA