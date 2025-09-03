Haberler

Malatya'da Bahçe Yangınları Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Bahçe Yangınları Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinde çıkan bahçe yangınları, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Her iki bölgede de yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Banazı ile Yeşilkonak Caddesi civarında ve Akçadağ ilçesi Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, her iki bölgede de henüz bilinmeyen bir nedenle bahçe yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınlara kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
