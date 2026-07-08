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Malatya'da korkutan bahçe yangını

Malatya'da korkutan bahçe yangını
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi Alyüz Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgilere göre, etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle bir evin bahçesinde çıkan yangın kısa sürede kuru ot ve çevredeki yanıcı materyallere sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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