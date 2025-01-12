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Malatya'daki "bombalı saldırı ihbarı" çocukların oyunu çıktı

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Malatya'da "Battalgazi Devlet Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenlenecek" şeklinde yapılan asılsız ihbarın, çevrimiçi oyunun etkisi altında kalan çocuklar tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Valilik, anne ve babaları çocuklarını dijital platformlar konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Malatya'da dün saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne bombalı saldırı düzenleneceği yönünde ihbarda bulundu. İhbarın ardından ekipler teyakkuza geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öncelikle hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı. İhbarın yapıldığı adrese yoğunlaşan ekipler yaptıkları incelemelerde ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.

İHBARI OYUN ETKİSİNDE KALAN ÇOCUKLAR YAPMIŞ

Malatya Valiliği asılsız ihbarın sorumlularının, küçük yaştaki çocuklar olduğunu ve bu eylemi çevrimiçi oyun etkisinde gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, çocukların çevrimiçi platformlarda geçirdiği sürenin kontrol edilmesi, ziyaret ettikleri sitelerin takip edilmesi ve dijital farkındalıklarının artırılması gerektiği belirtildi. Bu tür olayların önüne geçilmesi için ebeveynlerin daha dikkatli olmaları gerektiğinin ifade edildiği açıklamanın devamında, asılsız ihbarların kamuoyunda gereksiz endişeye yol açtığı ve güvenlik birimlerinin kaynaklarını boşa harcadığı vurgulandı.

TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN UYARISI

Valilik, vatandaşlara şüpheli durumları emniyet birimlerine iletmeleri çağrısında bulunurken, teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Malatya'daki
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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