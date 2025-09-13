Malatya'da Asayiş Uygulamaları: Çok Sayıda Aranan Şahıs Yakalandı

Malatya'da huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik geniş çaplı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde çok sayıda aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kent genelinde 64 farklı noktada yapılan sabit ve şok uygulamalarda 83 ekip ve 222 personel görev aldı. Denetimlerde 64 park ve bahçe, 6 metruk bina, 11 kıraathane, 8 umuma açık işyeri, 11 KYK yurt çevresi ile 51 okul çevresi kontrol edildi. Toplamda bin 655 araç denetlenirken, 917 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Uygulamalarda, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefetten 5, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 11, yoklama kaçağı olarak 7, düzensiz göçmen statüsünde 7, hırsızlık şüphesiyle 2, kayıp olarak aranan 1, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 ve ifadeye yönelik aranan 3 şahıs yakalandı. Ayrıca 1 kesici alet, 4 ruhsatsız tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.Narkotik ekiplerinin Paşaköşkü, Üçbağlar, Kırçuval ve Battalgazi mahallelerinde gerçekleştirdiği planlı ve şok uygulamalarda 880 gram esrar, 120,18 gram sentetik kannabinoid, 3,80 gram skunk, 0,74 gram metamfetamin ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde 2 bin 758 araç ve sürücü denetlenirken, 704'üne cezai işlem uygulandı. 2 araç trafikten men edildi, 4 sürücünün ehliyeti geri alındı. Okul ve yurt çevrelerinde yapılan sabit ve şok denetimlerde 4 okul çevresinde 18 şahıs ve 11 araç, 2 yurt çevresinde ise 48 şahıs ve 21 araç kontrol edildi. Öğrenci servislerine yönelik denetimlerde ise 40 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 9 servis aracına cezai işlem uygulandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Kernek ve Sümer Park'ta konuşlandırılan mobil göç araçlarında 24 yabancı uyruklu şahsın evrak ve sistem kontrolleri yapıldı. - MALATYA