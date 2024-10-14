Malatya'da Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Malatya Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kent genelindeki güvenlik önlemleri ve asayiş olaylarına ilişkin kritik konular masaya yatırıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında uyuşturucuyla mücadele, terör örgütlerine yönelik operasyonlar, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği, düzensiz göçle mücadele ve genel asayiş olayları yer aldı. İl genelindeki mevcut güvenlik durumunun değerlendirilmesi ve suç oranlarının düşürülmesine yönelik alınacak tedbirler detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantının sonunda, güvenlik birimlerinin iş birliği içinde çalışarak, Malatya'nın güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya devam edileceği ifade edildi. - MALATYA