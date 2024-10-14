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Malatya'da Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Malatya'da Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Malatya Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında düzenlenen toplantıda, güvenlik önlemleri ve asayiş olaylarına ilişkin önemli konular masaya yatırıldı. Uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği ve düzensiz göç gibi konular ele alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kent genelindeki güvenlik önlemleri ve asayiş olaylarına ilişkin kritik konular masaya yatırıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında uyuşturucuyla mücadele, terör örgütlerine yönelik operasyonlar, aranan şahısların yakalanması, trafik güvenliği, düzensiz göçle mücadele ve genel asayiş olayları yer aldı. İl genelindeki mevcut güvenlik durumunun değerlendirilmesi ve suç oranlarının düşürülmesine yönelik alınacak tedbirler detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantının sonunda, güvenlik birimlerinin iş birliği içinde çalışarak, Malatya'nın güvenliğini en üst düzeyde sağlamaya devam edileceği ifade edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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