Malatya'da Arı Kovanı Yerleştirme Sırasında İstinat Duvarında Düşen Şahıs Yaralandı
Malatya'da, arı kovanlarını yerleştirirken, 3 metre yükseklikteki istinat duvarında düşen şahıs yaralandı.
Olay, 12.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Gürbüz Caddesi üzerindeki ikametinde arı kovanlarını istinat duvarı üzerine yerleştirmeye çalışan 54 yaşındaki Ş.S. dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen şahıs ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA