Malatya'da arazi kavgası cinayeti davasında 4 sanığa 18'er yıl hapis

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine tutuklu ve tutuksuz 4 sanığa toplamda 18'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların eylemini 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçu kapsamında değerlendirdi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, 1'i tutuklu 4 sanığa ayrı ayrı 18'er yıl hapis cezası verdi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık İ.B.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan K.B., B.B. ve Z.Ö.'nün ise hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Olay, 8 Ağustos 2024'te Yazıhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.B.'nin av tüfeğiyle A.A.'ya ateş ettiği, diğer şüphelilerin de sopa ve benzeri aletlerle darp ettiği belirtildi. Ağır yaralanan A.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli raporlarda, A.A.'nın ölümüne av tüfeği saçmalarına bağlı kemik kırıkları, büyük damar yaralanması, dış kanama ve gelişen komplikasyonların neden olduğu kaydedildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların olay yerine birlikte geldiklerini ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti. Cumhuriyet savcısı, sanıkların "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, eylemi "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" kapsamında değerlendirerek 4 sanık hakkında ayrı ayrı 18'er yıl hapis cezası verdi. Kararda, sanıklar lehine takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.

Sanıklar ayrıca, H.A.'ya yönelik "silahla basit yaralama" suçundan 9 ay, "silahla nitelikli yaralama" suçundan ise ayrı ayrı 1 yıl 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, soruşturma aşamasında hakkında takipsizlik kararı verilen bir şüpheliyle ilgili, mağdur tarafın yeni delillere dayanarak yeniden suç duyurusunda bulunduğu, bu kapsamda savcılık tarafından yeni bir soruşturma başlatıldığı ve mahkemeden dosyanın talep edildiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
