Malatya'da arama kurtarma köpekleri devrede 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da arama kurtarma köpekleri devreye sokuldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da arama kurtarma köpekleri devreye sokuldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da arama kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Çok sayıda binanın yıkıldığı kent adeta enkaza dönerken, çalışmalar da arama kurtarma köpekleri devreye sokuldu. Bir çok yıkılan binada köpeklerle arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı kentte ölü sayısı ise giderek artıyor. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

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